Auto in fiamme dalle parti di via Venezia

Un incendio improvviso ha coinvolto un’auto nelle vicinanze di via Venezia e via Caboto, provocando interventi tempestivi dei vigili del fuoco. L’incidente, avvenuto poco dopo le 18, al momento non ha causato feriti, ma sta destando preoccupazione tra i residenti. Le cause delle fiamme sono ancora in fase di accertamento, mentre la comunità attende aggiornamenti su questa vicenda che ha scosso il quartiere.

Vigili del fuoco in azione in via Caboto (dalle parti di via Venezia), dove un'auto è andata a fuoco poco dopo le 18. Le cause delle fiamme sono in corso di accertamento. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

