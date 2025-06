Auto ibride quanta confusione tra i consumatori Un metodo per la classificazione

Il mercato italiano delle auto ibride sta crescendo rapidamente, ma la confusione tra i consumatori aumenta a causa di una classificazione poco chiara e condivisa. Un’analisi della Luiss Business School evidenzia l’urgenza di stabilire criteri univoci per distinguere le varie tipologie di ibrido, facilitando le scelte degli acquirenti e promuovendo un’adozione più consapevole. Gli ibridi con batterie non ricaricabili rappresentano un esempio di questa complessità , ma una regolamentazione chiara potrebbe fare la differenza.

Cresce rigoglioso il mercato italiano delle auto ibride. Tuttavia, la varietà tecnologica e la mancanza di una classificazione chiara (e condivisa fra costruttori e istituzioni) generano confusione tra i consumatori. Lo sostiene un’analisi dell’ Osservatorio Auto e Mobilità della Luiss Business School, che propone di istituire criteri univoci nella definizione delle diverse tipologie di ibrido. Gli ibridi con batterie non ricaricabili dall’esterno costituiscono la componente più ampia delle auto vendute sul mercato (44,9% in Italia – gennaio-aprile 2025 – e 35,9% in Europa – primo trimestre 2025) e rappresentano il 72% delle vetture ibride presenti nel listino italiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Auto ibride, quanta confusione tra i consumatori. Un metodo per la classificazione

