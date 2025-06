Auto esce di strada e si ribalta oltre il guardrail | due feriti

Un incidente drammatico sulla A1, tra Piacenza e Fiorenzuola, ha coinvolto un'auto finita fuori strada e ribaltatasi, causando due feriti. L'intervento tempestivo di un'infermiera piacentina di... ha fatto la differenza, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale la prontezza d'animo e la professionalità nel salvare vite umane. La vicenda ci ricorda l'importanza della prudenza alla guida e la solidarietà tra cittadini.

Due feriti lungo il tratto piacentino dell'autostrada A1 nella prima mattinata di sabato 21 giugno. Un'auto con a bordo un ragazzo e una ragazza si è ribaltata fuori strada fra Piacenza e Fiorenzuola in direzione di Parma. Tra i primi a prestare soccorso è stata un'infermiera piacentina di.

