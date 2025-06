Auto distrutte dalle fiamme nella notte | indagano i Carabinieri

Nella tranquilla frazione di San Felice, una notte di fuoco ha insanguinato il silenzio, con due auto divorate dalle fiamme. I carabinieri stanno indagando sulle cause di questo attacco improvviso, escludendo minacce o estorsioni dai proprietari. Mentre i Vigili del Fuoco hanno domato l’incendio senza feriti, il mistero si infittisce: cosa si cela dietro questa distruzione? Le risposte potrebbero arrivare a breve.

Decorsa notte i Carabinieri della Compagnia di Solofra sono intervenuti nella frazione San Felice in via Vigna ove, per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio che ha distrutto due autovetture parcheggiate sulla pubblica via. I proprietari debitamente interpellati hanno escluso minacce o richieste estorsive. Le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco di Avellino e non si registrano feriti. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri anche attraverso acquisizioni di immagini di sorveglianza, per stabilire l'origine dell'incendio.