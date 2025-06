Auto danneggiate all’aeroporto | AdR tutela i proprietari dei veicoli colpiti

In un contesto sempre più complesso e imprevedibile, la sicurezza e la tutela dei proprietari di veicoli rimangono priorità assolute. Aeroporti di Roma si impegna a proteggere i clienti colpiti da incidenti nel parcheggio P5 di Fiumicino, condannando fermamente ogni forma di violenza. La collaborazione con le Forze di Polizia testimonia la volontà di garantire un ambiente sicuro e affidabile, perché nessuno dovrebbe subire danni o ingiustizie durante i propri viaggi.

Fiumicino, 21 giugno 2025 – Piena solidarietà ai proprietari delle a utomobili danneggiate nel parcheggio P5 dell’aeroporto Leonardo da Vinci ( leggi qui ) è stata espressa da A eroporti di Roma, che ha condannato con fermezza ogni forma di violenza, soprattutto quando a farne le spese sono lavoratori impegnati nello svolgimento del proprio servizio. Nella stessa comunicazione, ADR ha ringraziato la Polaria e le altre Forze di Polizia dell’aeroporto di Fiumic ino per il tempestivo intervento. Attraverso ADR Mobility, società del gruppo che gestisce le aree di parcheggio aeroportuali, sono state attivate da subito una serie di misure a sostegno dei colleghi e dei proprietari dei veicoli colpiti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

