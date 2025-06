Auto coinvolta in attività illecite sventata la nuova truffa del finto carabiniere

In un’operazione che ha smascherato un ingegnoso tentativo di truffa, la vigilanza delle autorità ha evitato che un anziana donna cadesse nella trappola del finto carabiniere. Un 48enne, coinvolto nel raggiro e arrestato a Sesto Fiorentino, aveva messo in atto l’ennesimo inganno con il classico metodo del falso militare. La sua cattura rappresenta un importante colpo alle attività criminali che minacciano la sicurezza dei cittadini, dimostrando ancora una volta che la prevenzione è la nostra migliore difesa.

Aveva messo in atto l'ennesimo raggiro con il metodo del finto carabiniere ai danni di un'anziana donna: un 48enne è stato arrestato a Sesto Fiorentino per tentata truffa aggravata. L’uomo si era presentato nei pressi dell'abitazione della vittima dopo che un complice l’aveva contattata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - "Auto coinvolta in attività illecite", sventata la nuova truffa del finto carabiniere

In questa notizia si parla di: finto - truffa - carabiniere - auto

La truffa del finto dipendente Google: come una semplice chiamata può farti perdere l’accesso alla tua mail - Una nuova truffa sta allertando gli utenti in Italia: il finto dipendente Google. Attraverso una semplice telefonata, i malintenzionati riescono a ottenere l'accesso agli account di posta elettronica, sfruttando la buona fede delle persone.

CORNUDA | SI FINGE CARABINIERE PER TRUFFARE UN ANZIANO, DENUNCIATO 19ENNE – Truffe di ogni tipo: un 73enne di Cornuda, contattato da un finto... Vai su Facebook

#Frascati (RM): tenta la truffa del finto incidente stradale nei confronti di una donna di 76 anni dopo aver fatto allontanare il figlio convivente con una telefonata ingannevole. #Carabinieri arrestano 18enne. I nostri consigli contro le truffe: ? https://carabinieri.it Vai su X

Auto coinvolta in attività illecite, sventata la nuova truffa del finto carabiniere a Sesto Fiorentino; La truffa del finto noleggio di auto e della finta prenotazione al B&B, 5 denunciati dai carabinieri di Ponte; Hanno commesso una rapina con la sua auto, deve pagare per evitare l'arresto, nuova variante della truffa.

Sesto, truffa del finto carabiniere ai danni di un'anziana: arrestato un 48enne - Bloccato e identificato, l'uomo è stato arrestato e condotto presso le camere di sicurezza del Comando Stazione Carabinieri di Signa, a disposizione della Procura della Repubblica di Firenze in attesa ... 055firenze.it scrive

Carabinieri: arrestato un uomo che aveva tentato di truffare un’anziana con il metodo del “finto carabiniere” - Truffa aggravata: è questo il reato per cui è stato arrestao un 48enne italiano che aveva messo in atto, verso un’anziana donna, il ... Come scrive piananotizie.it