Auto ad alta velocità durante i lavori in via Almirante | accesso interdetto per evitare tragedie

Auto ad alta velocità durante i lavori in via Almirante: accesso interdetto da venerdì 20 giugno per garantire la sicurezza pubblica. La strada, infatti, è sotto intervento e il rischio di incidenti è elevato, specialmente con veicoli veloci che potrebbero mettere a repentaglio l'incolumità di lavoratori e cittadini. Per evitare tragedie e tutelare tutti, si invita a rispettare le deviazioni e a pianificare percorsi alternativi. La sicurezza prima di tutto!

Da ieri venerdì 20 giugno è stato interdetto l'accesso all'infrastruttura stradale di via Almirante in corso di realizzazione, dall'incrocio con via Giuseppe Parini e dal tratto pre-esistente della stessa strada, per ragioni di tutela di pubblica incolumità. Difatti, nonostante la presenza.

