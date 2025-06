Ausl Romagna Forza Italia | Un disavanzo di 72 milioni di euro La Corte dei conti bacchetta azienda sanitaria e Regione

L'Ausl Romagna si trova ad affrontare un disavanzo di 72,9 milioni di euro al 31/12/2023, leggendo tra le righe delle ultime analisi della Corte dei Conti. I rappresentanti di Forza Italia, Pietro Vignali e Valentina Castaldini, chiedono maggiore trasparenza prima di approvare i bilanci di previsione 2025. La situazione richiede chiarimenti urgenti per garantire un percorso di gestione piĂą sostenibile e responsabile.

