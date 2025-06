Aumentano i posti ai Sert anche della provincia di Frosinone

Aumentano i posti ai Sert della provincia di Frosinone, rafforzando il supporto alle persone con disturbi da sostanze. Questa espansione include aree dedicate all’accoglienza “genitore-bambino” e all’assistenza a chi affronta “doppia diagnosi”, garantendo interventi più efficaci e su misura. Con aggiornamenti negli standard organizzativi e nuove tariffe, si apre così una nuova fase di impegno e innovazione nel campo della salute mentale e delle dipendenze, offrendo speranza e opportunità concrete a chi ne ha bisogno.

Aumento dei posti nelle strutture del territorio per l’assistenza delle persone con disturbi da uso di sostanze; incremento dei posti dedicati all’accoglienza “genitore-bambino”; grande attenzione ai pazienti con “doppia diagnosi”; aggiornamento degli standard organizzativi e nuove tariffe per la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Aumentano i posti ai Sert anche della provincia di Frosinone

In questa notizia si parla di: posti - aumentano - sert - provincia

UniversitĂ , aumentano i posti disponibili a Medicina in Romagna: porte aperte a 120 studenti in piĂą - Le universitĂ romagnole ampliano le opportunitĂ per aspiranti medici, aggiungendo 120 posti disponibili nei corsi di laurea in Medicina.

Minacce e paura a Milazzo: il dottor Utano, medico del Sert, sotto pressione dopo intimidazioni https://gazzettadelsud.it/?p=2044565 Vai su Facebook

Aumentano i posti ai Sert anche della provincia di Frosinone; “Si beve alcol sempre prima e aumentano le ragazzine”; Giovani e droga, cresce il consumo di crack dopo la pandemia: la battaglia dell'Asp.

Aumentano posti letto, arrivi e pernottamenti - party and technical cookies necessary for its proper functioning. Lo riporta laprovinciacr.it

Aumentano i posti per i rifugiati e arriva l’ok per altri 41mila euro: ecco cosa cambia - Il Comune di Porto Sant’Elpidio in proposito, per la provincia di Fermo, ha presentato la richiesta per aumentare di altri 7 posti, così si arriva a 37 rifugiati per un costo medio giornaliero pro ... Riporta corriereadriatico.it