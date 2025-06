Aumenta il prezzo dei gelati paghiamo di più per mangiarne meno

L'inflazione alimentare colpisce duramente le nostre tasche, e il prezzo dei gelati non fa eccezione. Secondo l'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori, negli ultimi 12 mesi il costo del gelato è salito mediamente del 9%, con picchi fino al 24% per i gelati industriali. In un contesto di rincari e tensioni globali, anche le dolci pause dell'estate diventano più care. Ma come affrontare questa escalation? Scopriamolo insieme.

Secondo una recente analisi dell’ Osservatorio Nazionale di Federconsumatori, nell’ultimo anno il costo del gelato è aumentato in media del +9%, con picchi ancora più alti nel caso delle confezioni industriali: +24% per i gelati a stecco e +23% per quelli in vaschetta. A una prima lettura, si potrebbe pensare che l’inflazione alimentare – conseguenza delle ben note tensioni internazionali, dei rincari energetici e delle difficoltà nelle filiere produttive – sia alla base di questi incrementi. E in parte è così. Latte, zucchero e cacao, ingredienti chiave del gelato, hanno effettivamente registrato negli ultimi anni un sensibile aumento dei costi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Aumenta il prezzo dei gelati, paghiamo di più per mangiarne meno

In questa notizia si parla di: gelati - aumenta - prezzo - paghiamo

Gelati confezionati: in 20 anni sono diventati sempre più piccoli e cari (e ce ne siamo accorti tutti); Caffè, aumentano i costi. Ora si rischia la stangata: «Tazzina verso i 2 euro»; Quanti gelati consumano davvero gli italiani in un anno?.

Gelati, quasi 4 euro per un cono (medio): prezzi più che raddoppiati dal 2002 - Nell’ultimo anno aumenti soprattutto per i prodotti confezionati (+24%) e in vaschetta (+23%) ... msn.com scrive

Gelati sempre più cari: prezzi aumentati del 9 per cento rispetto allo scorso anno - Il report di Federconsumatori evidenzia una crescita media del 42 per cento rispetto al 2021, sia tra i prodotti industriali sia tra quelli artigianali ... Come scrive msn.com