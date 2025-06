Aule bollenti bambini che svengono | l’Infanzia alle prese con le temperature di Giugno Sicuri a chiedere meno vacanze estive?

Le temperature estive si fanno sentire anche nelle aule delle scuole dell'infanzia, dove i bambini affrontano giornate torride e a volte insostenibili. La decisione di mantenere aperte queste strutture fino al 30 giugno risponde a esigenze familiari, ma pone importanti questioni legate al clima e alla qualità degli ambienti scolastici. Un’attenzione che diventa imprescindibile per tutelare il benessere dei più piccoli e garantire un’esperienza educativa sicura e confortevole.

Le scuole dell'Infanzia restano aperte fino al 30 di giugno, una particolarità che obbedisce a varie esigenze, tra cui venire incontro alle esigenze delle famiglie. Ci sono, però, delle conseguenze, che si chiamano clima ed edifici inadeguati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

