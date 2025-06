Attraverso il verde della Valbisenzio foto e classifica dell’edizione 2025

Immergetevi nell’incantevole verde della Valbisenzio, dove il fascino della 46ª edizione della storica gara podistica di Sant’Ippolito di Vernio si rinnova con entusiasmo. Un evento che, tra tradizione e passione, unisce sport e natura, offrendo uno spettacolo unico nel panorama pratese. Con la classifica e le foto dell’edizione 2025, celebreremo insieme questo appuntamento irrinunciabile: un tributo alla forza e alla bellezza di questa storica corsa.

Sant’Ippolito di Vernio (Prato), 21 giugno 2025 – Nell’ambito delle tradizionali feste del Luglio Sanpotino, è tornata in scena, in un’affascinante edizione serale, la 46esima edizione della storica gara podistica che attraversa la Valbisenzio, evento che sfiora ormai il mezzo secolo: un appuntamento davvero tradizionale e irrinunciabile per il panorama podistico pratese e una bella vetrina per l’alta Valle del Bisenzio, che in questa stagione dà il meglio di sé e offre scenari da favola e un’aria decisamente più gradevole di quella che si respira in città. La competizione, con percorso competitivo di 10 chilometri e tracciato ridotto per i camminatori, si è svolta a Sant'Ippolito di Vernio con l’organizzazione della Cesare Battisti, il patrocinio del Comune e la collaborazione di Misericordia e parrocchia di Sant'Ippolito a Cassiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it