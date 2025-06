Attivano i Musici la colonna sonora della Giostra

I Musici, il cuore pulsante della festa, riaccendono l’energia con la loro indimenticabile colonna sonora. I tamburi scandiscono il tempo, mentre l’entusiasmo cresce tra la folla. Quest'anno, il loro settantesimo anniversario rende ogni nota ancora più speciale, celebrando decenni di musica e tradizione. La piazza si trasforma in un palcoscenico di emozioni condivise, unendo generazioni sotto il ritmo coinvolgente dei loro suoni. Un momento che resterà nel ricordo di tutti.

I tamburi si sentono in lontananza, poi il tradizionale urlo. Entrano in piazza i Musici. Lo storico gruppo compie quest'anno 70 anni e per loro l'esibizione è ancora più emozionante. La piazza li accoglie con un applauso e in tanti battono le mani al ritmo dei tamburi.

