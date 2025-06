Attimi di terrore per due bambini e tre adulti che rischiano di annegare | salvataggio in extremis a Marina di Campofilone

Un attimo di puro panico si è vissuto questa mattina a Marina di Campofilone, quando due bambini e tre adulti sono stati in grave pericolo di annegare. Grazie al pronto intervento del bagnino dello stabilimento Lido Oltremare, il dramma si è trasformato in un miracolo di salvataggio in extremis. La tempestività e il coraggio di chi ha agito hanno evitato una tragedia, dimostrando quanto sia fondamentale la vigilanza in mare.

CAMPOFILONE - Tre adulti e due bambini rischiano di annegare, salvati dal bagnino. E' successo stamattina a Marina di Campofilone. Il bagnino in servizio allo stabilimento Lido Oltremare, ha.

