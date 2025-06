Attimi di terrore a Rocchetta Sant' Antonio | malviventi irrompono in un' abitazione e rapinano anziana

Attimi di puro terrore a Rocchetta Sant’Antonio, dove un’anziana donna è stata vittima di una brutale rapina notturna. Tre uomini travisati hanno fatto irruzione nella sua abitazione alle prime luci dell’alba, sorprendendola nel sonno. La scena, ricca di suspense e paura, si è conclusa con il furto di oggetti di valore e la fuga dei malviventi, lasciando la comunità sconvolta.

Questa mattina, intorno alle 4:30, a Rocchetta Sant'Antonio si è verificata una violenta intrusione ai danni di un'anziana residente. Tre uomini, presumibilmente travisati, si sono introdotti nell'abitazione della donna, sorprendendola nel sonno. I malviventi, per nulla intimoriti dalla sua.

