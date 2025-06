Attenzione se avete prenotato una vacanza in Turchia verificate bene | 400 hotel hanno chiuso per la nuova legge | ecco cosa sta succedendo

Se avete prenotato una vacanza in Turchia, è fondamentale verificare lo stato della vostra struttura ricettiva. Recentemente, a causa di una nuova legge, ben 400 hotel hanno dovuto chiudere i battenti, creando notevoli disagi per i viaggiatori. Con la stagione alle porte e molte prenotazioni già fatte, il settore turistico turco si trova in fermento. La buona notizia è che circa 200 alberghi riapriranno a breve, ma la situazione rimane tuttora incerta. Restate aggiornati per evitare sorprese spiacevoli.

4000 alberghi chiusi in Turchia. Ad annunciarlo, il 12 giugno, è il magazine belga on line 7sur7, che si è basato su un articolo di fine maggio del quotidiano turco BirGün. A causa di una nuova legge, 4000 hotel sono stati costretti a chiudere i battenti: con le vacanze alle porte e le numerose prenotazioni già effettuate, la stagione sembra proprio partire male. La buona notizia è che a breve termine riapriranno 200 strutture, ma non è chiaro cosa ne sarà delle altre, fatte chiudere a maggio dal ministero turco della cultura e del turismo per problemi di conformità, in quanto prive del “tourism management certificate”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione, se avete prenotato una vacanza in Turchia verificate bene: 400 hotel hanno chiuso per la nuova legge”: ecco cosa sta succedendo

In questa notizia si parla di: turchia - hotel - legge - cosa

"Capire che quel denaro me lo meritavo. E credo che questa sia una cosa molto femminile questo senso di non meritare denaro"... Paola Maugeri sul palco dei Rituali di benessere finanzio di Milano ci ricorda quanto sia importante il valore del proprio lavor Vai su Facebook

Turchia, almeno 76 i morti nell'incendio a Kartalkaya; Cairo, Andrea Usala bloccato in hotel dai militari. Vittoria Andreoli in Turchia; Hotel in Turchia, i più esclusivi tra palazzi sontuosi e minuziosi dettagli decorativi.

Cosa succede in Turchia, dall’inizio - La stessa legge elettorale turca è stata pensata per impedire ai curdi di intervenire nella politica nazionale: lo sbarramento al 10 per cento in vigore in Turchia è il ... Riporta ilpost.it

Turchia, ministro degli Interni Yerlikaya: "Legge su abbattimento dei cani randagi sarà applicata" - Cosa prevede la legge della Turchia sull'abbattimento dei cani La legge prevede che i comuni raccolgano i cani randagi e li ospitino in rifugi per vaccinarli, sterilizzarli o sterilizzarli prima ... Si legge su it.euronews.com