Attenta Inter sale il pressing del Napoli su Hojlund

L'attaccante danese del Manchester United è il grande obiettivo del club nerazzurro, ma i campioni d'Italia sono a caccia di un altro bomber. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Attenta Inter, sale il pressing del Napoli su Hojlund

In questa notizia si parla di: attenta - inter - sale - pressing

Inter, attenta a Inzaghi: ora c’è un nuovo spauracchio dalla Premier - L’Inter rimane vigile su Simone Inzaghi, ma ora un nuovo spauracchio arriva dalla Premier League, minacciando il suo futuro.

Psg dominante, Inter sotto di due gol all’intervallo: colpiscono Hakimi e Doué, l’ex e l’uomo scelto da Luis Enrique al posto di Barcola. Appena due tiri tentati per gli uomini di Inzaghi, zero nello specchio. Cosa serve per la scossa nerazzurra? Vai su Facebook

Attenta Inter, sale il pressing del Napoli su Hojlund.

Inter, attenta a Thuram: dalla Spagna è forte il pressing di un ex - Ne sono certi i colleghi di Marca, che sottolineano come la punta francese sia l'obiettivo numero uno dell'Atletico Madrid per il mercato estivo. Secondo calciomercato.com

Attenta Inter, il Newcastle accelera per Thuram - accordo per Marcus Thuram, ma deve fare attenzione al Newcastle: come riferisce 90min, il club inglese è in forte pressing per avere a gennaio l'attaccante francese ... Segnala calciomercato.com