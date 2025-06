Attacco hacker al Comune Una Città in Comune | Violati i dati privati di un numero enorme di cittadini

Quaranta giorni di silenzio e incertezza, fino a quando l'amministrazione Conti ha riconosciuto ciò che abbiamo denunciato fin dall'inizio: il devastante attacco hacker del 10 maggio scorso ha compromesso i dati privati di migliaia di cittadini, segnando la peggiore crisi informatica nella storia del Comune di Pisa. Una falla che mette a rischio privacy, sicurezza e fiducia dei cittadini. È ora di agire con decisione e trasparenza.

Quaranta giorni. Tanto ha impiegato l'amministrazione Conti per ammettere quello che abbiamo denunciato sin dal primo momento: l'attacco hacker del 10 maggio scorso rappresenta il più grave disastro informatico nella storia del Comune di Pisa, con conseguenze potenzialmente preoccupanti per

