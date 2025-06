Attacchi nucleari iraniani agli Usa e all’Europa? Trump attiva l’aereo dell’apocalisse | può resistere anche alla bomba atomica

E’ un segnale chiaro e inquietante delle crescenti tensioni globali. In un contesto di crisi internazionale, la possibilità di attacchi nucleari da parte dell’Iran rappresenta una minaccia concreta che potrebbe coinvolgere non solo gli Stati Uniti, ma anche l’Europa. La decisione di attivare l’E-4B Nightwatch sottolinea la serietà della situazione e il livello di preparazione in caso di escalation. È fondamentale restare informati su questi sviluppi, che potrebbero cambiare gli equilibri mondiali in un battito di ciglia.

L'ipotesi peggiore non viene esclusa, in queste ore, dal presidente Usa Donald Trump: l'attacco dall'Iran anche con missili "sporchi", nucleari, che secondo alcuni potrebbero essere ultimati a giorni e minacciare anche l'Europa. Ecco perché nei giorni scorsi il " Doomsday plane ", l'E-4B Nightwatch, definito l'aereo "dell'apocalisse", è stato attivato dall'amministrazione americana e spostato vicino a Washington, alla Joint Base Andrews. "E' un aereo progettato per resistere a un attacco nucleare e garantire la continuità del governo in caso di guerra globale ed era già stato usato nel corso degli attacchi dell'11 settembre.

