ATP Queen’s Carlos Alcaraz vola in finale a Londra Draper cede a Lehecka

Il torneo Queen’s di Londra ha regalato emozioni intense e sorprese, con Carlos Alcaraz che vola in finale grazie a una prestazione impeccabile. La sua vittoria contro Bautista Agut dimostra ancora una volta il suo talento e la sua determinazione sulla leggera erba londinese. Ora, l’attenzione si sposta verso la sfida decisiva, dove Alcaraz punta a conquistare il titolo più prestigioso prima di Wimbledon, confermando il suo status di futura stella del tennis mondiale.

Calato il sipario sulla giornata dedicata alle semifinali nel celebre torneo del Queen's. Sull'erba di Londra si conferma l'incedere da schiacciasassi di Carlos Alcaraz. Il n.2 del mondo ha confermato i favori del pronostico e si è imposto contro il connazionale Roberto Bautista Agut ( n.51 del ranking) con lo score di 6-4 6-4 in 1 ora e 30 minuti di gioco. Una prestazione di alto livello per funambolo di Murcia, considerando alcuni dati del confronto odierno: 15 ace, 37 vincenti, 18 errori non forzati e appena una palla break salvata. Per Carlitos si parla della 250ª vittoria in carriera (singolo match) nel massimo circuito, che in relazione alle 61 sconfitte porta alla terza miglior combinazione dell'Era Open, preceduto solo da John McEnroe (250-57) e da Jimmy Connors (250-60).