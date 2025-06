Atp Queen’s 2025 Alcaraz in finale con Lehecka | dove vederla

Il ATP Queen’s 2025 promette emozioni da brivido con la finale tra Carlos Alcaraz e Jiri Lehecka, due talenti pronti a scrivere una nuova pagina di storia. Per non perdere neanche un colpo di questa avvincente sfida, scopri dove e come seguirla in diretta. Preparati a vivere un match indimenticabile, perché il tennis più affascinante è solo all’inizio!

Al torneo Atp Queen’s 2025 Carlos Alcaraz affronterà Jiri Lehecka in finale. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e numero 1 del seeding, in un’ora e mezza di gioco ha battuto in due set (6-4, 6-4) il connazionale Roberto Bautista. 2??5??0?? tour level wins. @carlosalcaraz #HSBCChampionships pic.twitter.comtx2GgsoWyC — HSBC Championships (@QueensTennis) June 21, 2025 Lehecka batte Draper a sorpresa. Nella prima semifinale, il tennista ceco, numero 30, ha superato a sorpresa in tre set (6-4, 4-6, 7-5) il britannico e ‘padrone di casa’ Jack Draper, attuale numero 6 del ranking Atp. Atp Queen’s 2025: la finale, orario e dove vederla. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Queen’s 2025, Alcaraz in finale con Lehecka: dove vederla

