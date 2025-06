Atp Halle Medvedev batte Zverev gli highlights

Nel cuore di Halle, la semifinale tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev si è trasformata in un emozionante spettacolo di tennis. Con un finale avvincente e momenti di pura tensione, Medvedev ha conquistato la vittoria in tre set (7-6, 6-7, 6-4), superando un Zverev che ha salvato tre match point nel secondo set. Scopri gli highlights di questa sfida indimenticabile che ha infiammato il pubblico e lasciato il mondo del tennis senza fiato.

Gli highlights della vittoria in tre set (7-6 6-7 6-4) di Daniil Medvedev contro Alexander Zverev nella semifinale di Halle. Il tedesco cede al russo nonostante abbia salvato tre match point nel secondo set. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atp Halle, Medvedev batte Zverev, gli highlights

