ATP Halle Alexander Bublik si conferma e raggiunge in finale Daniil Medvedev Eliminato Zverev

Bublik è stato protagonista di una performance intensa e determinata, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua versatilità sul campo in erba. Con questa vittoria, si qualifica per la finale dell’ATP500 di Halle, pronto a sfidare Daniil Medvedev, che ha eliminato Alexander Zverev. L’attesa cresce: due grandi campioni si affronteranno in un match che promette emozioni e spettacolo, aprendo le porte a un finale imperdibile sulla scena tennistica internazionale.

Saranno Alexander Bublik e Daniil Medvedev i due finalisti dell'ATP500 di Halle. Sull'erba tedesca, l'eccentrico e talentuoso giocatore kazako si è confermato, dopo che nel suo percorso ha estromesso il campione del 2024, nonché n.1 del mondo, Jannik Sinner. Una prestazione, se vogliamo, meno brillante di quelle messe in mostra nei precedenti incontri, ma comunque di qualità contro un buon Karen Khachanov (n.22 del mondo). Bublik è stato costretto a rimontare, vista la conquista del primo parziale del russo (6-4). Tuttavia, sulla distanza, le maggiori attitudini di Bublik sull'erba si sono notate e il 7-6 (5) 6-4 degli altri due set ha fatto calare il sipario dopo 2 ore e 3 minuti di gioco.

Sinner apre il suo cammino ad Halle affrontando un avversario di grosso rispetto: il qualificato Bublik, numero 43 al mondo e passato alla storia per aver battuto Jannik due anni fa.

