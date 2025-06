ATP Halle 2025 Zverer e Medvedev riaccendono la rivalità Bublik e Khachanov sognano la finale

Il torneo ATP 500 di Halle entra nel vivo con le emozionanti semifinali, dove Zverev e Medvedev affrontano rivalità che accendono la passione degli appassionati. Mentre l’Italia si deve accontentare delle eliminazioni di Sinner, Sonego e Cobolli, il focus si sposta sui grandi protagonisti del tennis mondiale. La tensione è alle stelle: chi conquisterà la finale e il trofeo? Scopriamo insieme le sfide che definiranno il destino di questa emozionante manifestazione.

Scatta il giorno delle semifinali all’ATP 500 di Halle. L’Italia purtroppo ha perso un giorno dopo l’altro i suoi protagonisti, in particolare Jannik Sinner, che ha salutato il torneo tedesco addirittura agli ottavi contro Alexander Bublik. Eliminati anche Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, entrambi sconfitti da Alexander Zverev dopo due ottime prestazioni che non sono bastate agli azzurri. Proprio il tedesco è sicuramente il giocatore più atteso in quel di Halle e va a caccia di quel titolo che invece gli è sfuggito in quel di Stoccarda. Per raggiungere la seconda finale consecutiva sull’erba di casa, Zverev, però, dovrà prima battere uno dei suoi storici rivali, il russo Daniil Medvedev, che si sta proprio ritrovando in quel di Halle. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Halle 2025, Zverer e Medvedev riaccendono la rivalità. Bublik e Khachanov sognano la finale

