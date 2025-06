Atletica Virginia Troiani seconda di sempre in Italia! E arrivano risposte succulente in ottica 4×400…

Nuova stella dell’atletica italiana, Virginia Troiani si afferma come la seconda di sempre sui 400 metri piani, avvicinando il record nazionale di Libania Grenot e confermando il suo talento emergente. Una prestazione che getta le basi per future grandi sfide e che rende onore all’impegno delle atlete azzurre in scena a Ginevra. La sua determinazione promette di rivoluzionare il panorama dell’atletica italiana.

Buone notizie arrivano da Ginevra, in Svizzera per l’ atletica leggera italiana, con quattro azzurre impegnate sui 400 metri piani femminili che fanno segnare il primato personale (in un caso eguagliato). Resiste, però, il record italiano di Libania Grenot di 50.30, registrato nel 2009. L’azzurra che si avvicina maggiormente al primato nazionale è Virginia Troiani, che chiude in 51.06, ritocca il 51.33 ottenuto appena un mese fa, e diventa la seconda italiana di sempre sulla distanza: il crono, tuttavia, non basta per vincere, dato che primeggia la colombiana Evelis Aguilar, al successo con 50. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Virginia Troiani seconda di sempre in Italia! E arrivano risposte succulente in ottica 4×400…

