Atalanta nuovo gioiello per l’attacco | ha superato anche Sorloth

L'Atalanta si prepara a sorprendere ancora una volta, puntando su un nuovo talento che ha già superato Sorloth in una statistica chiave. Un colpo da 90 per Juric, che rafforza l’attacco della Dea dopo anni di successi e mutamenti. Questo giovane promettente rappresenta un nuovo capitolo nel progetto bergamasco, confermando la volontà di Gasperini di innovare e crescere ancora. La stagione promette grandi emozioni: il futuro è tutto da scrivere.

La Dea è pronta a regalare a Juric un nuovo gioiello per l'attacco: è un colpo da 90, ha superato anche Sorloth in una speciale statistica (Ansa Foto) – SerieAnews Dopo nove anni un nuovo progetto. Gian Piero Gasperini sembrava potesse restare a vita sulla panchina dell'Atalanta, diventando una sorta di Ferguson italiano. Ma se lo scozzese al Manchester United ha superato le due decine in panchina, il gasp si è fermato ad un passo da cifra tonda. Dopo nove anni ha deciso di troncare il suo rapporto con la Dea, alla ricerca di nuovi stimoli ed un progetto che potesse nuovamente renderlo entusiasta.

Emegha Juve, nome nuovo per l’attacco! È l’alternativa ad Osimhen: occhi della nuova dirigenza anche sul gioiello dello Strasburgo. I dettagli - Emegha Juve: il nome che potrebbe rivoluzionare l’attacco bianconero, offrendo una valida alternativa a Osimhen.

Villarreal, UFFICIALE: colpo Sorloth per l'attacco - Il club spagnolo ha prelevato a titolo definitivo dal Lipsia Alexander Sorloth, 27enne attaccante norvegese che ha giocato in prestito nella Real Sociedad ...

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ La strategia per Sorloth in attacco. L'alternativa è Denkey (9 luglio 2024) - Il calciomercato della Roma prova ad accelerare su un obiettivo in attacco, considerando l'ormai ...