Atalanta Juric guarda al suo passato | idea Sulemana dal Southampton Veloso nello staff

L’arrivo di Ivan Juric sulla panchina dell’Atalanta segna l’inizio di una nuova era, pur mantenendo saldo il legame con il passato e le ambizioni di sempre. Con uno staff rafforzato dall’esperienza di Veloso e le idee provenienti dal Southampton, la Dea si prepara a scrivere un capitolo ancora più avvincente della sua storia. L’obiettivo è chiaro: continuare a sorprendere e a rimanere ai vertici del calcio italiano e internazionale, pronti a sfidare ogni record.

Con l'arrivo di Ivan Juric sulla panchina nerazzurra, la Dea si prepara ad inaugurare una nuova era sportiva dopo nove anni di gestione targata Gian Piero Gasperini. Con il passaggio del tecnico di Grugliasco alla Roma, il club nerazzurro ha deciso di affidare all'allenatore croato questa fase del progetto atalantino che, però, non vede mutare gli obiettivi: continuare ad alzare l'asticella e, soprattutto, mantenere l'Atalanta ai vertici del calcio italiano e non solo. A poco più di due mesi dall'inizio ufficiale della stagione – con la Dea che esordirà domenica 24 agosto – in casa nerazzurra proseguono i lavori per definire il gruppo squadra, e non solo, che andrà ad affrontare la stagione 202526.

