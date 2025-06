Atalanta-Empoli 3-2 | Punti salienti | De ketelaere sigilla tre punti per La Dea | Serie A 2024 25

Un'emozionante sfida tra Atalanta ed Empoli si conclude con un 3-2 spettacolare, grazie alla doppietta decisiva di De Ketelaere che consegna tre punti fondamentali alla Dea. La partita, ricca di colpi di scena e momenti di pura adrenalina, mette in evidenza il talento e la determinazione delle due squadre nel contesto della Serie A 2024/25. Scopri i dettagli e i momenti salienti di questa avvincente sfida nel nostro video su YouTube.

L’attaccante belga ha colpito due volte contro Empoli per contrastare le speranze dei visitatori di prendere punti dal Gewiss Stadium Serie . Guarda questo video su Youtube L'articolo Atalanta-Empoli 3-2 Punti salienti De ketelaere sigilla tre punti per La Dea Serie A 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: punti - empoli - serie - atalanta

Corsa salvezza per Verona, Parma, Lecce e Empoli: cosa succede in caso di arrivo a pari punti? - La corsa salvezza in Serie A si fa intenso, con Verona, Parma, Lecce ed Empoli in bilico. Ma cosa accade in caso di arrivo a pari punti? Il regolamento prevede tiebreak intricati, che potrebbero regalare un finale spettacolare e imprevedibile, lasciando i tifosi col fiato sospeso fino all'ultima giornata.

FINISCE IL CAMPIONATO DI SERIE A! Tutti i verdetti: NAPOLI CAMPIONE In Champions League: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus In Europa League: Roma, Bologna In Conference League: Fiorentina In Serie B: Empoli, Venezia, Monza Vai su Facebook

Chi retrocede con questi risultati? Empoli-Verona, Atalanta-Parma, Venezia-Juventus, Lazio-Lecce: diretta e aggiornamenti; Serie A, la classifica finale; Serie A, Napoli-Empoli 3-0 e Inter-Cagliari 3-1: i partenopei restano a -3 dai nerazzurri - Aggiornamento del 15 Aprile delle ore 00:39.

Empoli-Atalanta 0-5: Highlights, video e gol - L’Empoli ha perso le ultime cinque sfide contro l’Atalanta in Serie A e contro nessuna squadra ha una serie aperta più lunga ... Lo riporta sport.virgilio.it

Serie A, Empoli-Atalanta 0-5: con una goleada la Dea tiene vivo il sogno Scudetto - Nel posticipo delle 18 della 26esima giornata di Serie A, l'Atalanta batte ... Da msn.com