Assocamerestero, ripensare approccio a internazionalizzazione.

Assocamerestero guarda al futuro con una visione più ampia e strategica: Mario Pozza, presidente dell’associazione, ha sottolineato l’importanza di superare la dipendenza da singoli mercati e di rafforzare la presenza italiana in aree geopolitiche alternative. Durante la 34ª convention mondiale a Cosenza, con oltre 200 delegati provenienti da 63 Paesi, si discuterà di come ripensare l’approccio all’internazionalizzazione per aprire nuove opportunità di crescita e collaborazione globale.

"Occorre ripensare l'approccio all'internazionalizzazione, superando la dipendenza da singoli mercati e rafforzando la presenza italiana in aree geopolitiche alternative". Lo ha detto Mario Pozza, presidente di Assocamerestero, l'associazione delle Camere di commercio italiane all'estero, intervenendo a Cosenza alla 34ma convention mondiale dell'associazione, che vedrà la partecipazione di circa 200 delegati provenienti da 63 Paesi in rappresentanza delle 86 Camere italiane nel mondo. Alla convention, promossa dal Presidente della Camera di commercio di Cosenza, Klaus Algieri, é annunciata per lunedì la presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, insieme a quella del viceministro Valentino Valentini e del presidente dell'Ice, Matteo Zoppas. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Accordo commercialisti-Assocamerestero su internazionalizzazione - dall'Associazione internazionalizzazione commercialisti esperti contabili (Aicec) e Assocamerestero, sottoscritta dai rispettivi presidenti Elbano de Nuccio, Giovanni Gerardo Parente e Mario Pozza. Scrive ansa.it