Assiste al furto della sua bicicletta finisce a calci e pugni con il ladro | i carabinieri arrestano un 30enne

Una scena di coraggio e determinazione si è svolta a Bellaria Igea Marina, dove un cittadino ha tentato di difendere la sua bicicletta dai ladri, finendo per scontrarsi violentemente con uno di loro. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha portato all’arresto di un 30enne marocchino, sospettato di rapina e violenza. Un episodio che dimostra come il coraggio possa fare la differenza, anche nelle situazioni più difficili.

I carabinieri di Bellaria Igea Marina hanno sottoposto a fermo un cittadino marocchino, 30enne, individuato quale presunto responsabile della rapina consumata nel pomeriggio di venerdì (20 giugno) nei confronti di due connazionali, rispettivamente una donna di anni 30 e suo fratello 28enne. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Assiste al furto della sua bicicletta, finisce a calci e pugni con il ladro: i carabinieri arrestano un 30enne

In questa notizia si parla di: carabinieri - 30enne - assiste - furto

Evade (di nuovo) dai domiciliari: 30enne arrestato dai carabinieri - Un 30enne di Verbania è stato arrestato dai carabinieri per aver violato due volte gli arresti domiciliari nel giro di appena quattro giorni.

SORPRESO A RUBARE IN UN DEPOSITO A GINOSA MARINA, AGGREDISCE IL PROPRIETARIO E TENTA LA FUGA: ARRESTATO 30ENNE Ha tentato di rubare batterie per autocarri e altri componenti meccanici da un deposito industriale, ma è stato sorpr Vai su Facebook

Assiste al furto della sua bicicletta, finisce a calci e pugni con il ladro: i carabinieri arrestano un 30enne; Comunicati Stampa; Donna assiste in diretta al furto di un'auto, contatta i carabinieri e insegue i malviventi: tre arresti.

Furti di portafogli: incastrato un 30enne - Stop ai furti di portafogli nei supermercati: incastrato dalle telecamere un 30enne peruviano in trasferta da Milano, è caccia ad almeno un complice. ilrestodelcarlino.it scrive

Furto in casa, ladri in fuga con gioielli in oro e attrezzi da scasso - A finire in manette un 30enne, mentre prosegue la caccia ai due complici da parte dei carabinieri intervenuti a Vigne Nuove. Scrive romatoday.it