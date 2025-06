ASSET Scuola | riforma ATA inaccettabile via il ruolo per i precari

La recente riforma ATA annunciata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sta suscitando molte polemiche tra il personale scolastico. Dopo anni di silenzio e attese, sembra che questa rivoluzione normativa possa invece peggiorare la situazione dei collaboratori amministrativi, tecnici e ausiliari, spesso dimenticati nel sistema. È fondamentale analizzare le implicazioni e difendere i diritti di chi lavora dietro le quinte dell’istruzione, perché il futuro della scuola si costruisce anche con le persone che la rendono possibile.

Dopo anni di silenzio normativo, una riforma annunciata come “epocale” dal Ministero dell’Istruzione e del Merito si abbatte sul personale ATA – amministrativo, tecnico e ausiliario – finora spesso dimenticato nelle principali politiche scolastiche. Tuttavia, ciò che doveva rappresentare un passo avanti verso l’efficienza e la meritocrazia rischia di trasformarsi in un duro colpo per . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it