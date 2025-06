ASSET Scuola | ‘riforma ATA inaccettabile via il ruolo per i precari’ Parte la mobilitazione nazionale

La riforma ATA annunciata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sta scuotendo il cuore del sistema scolastico italiano. Promessa di innovazione e meritocrazia, rischia invece di penalizzare un comparto fondamentale ma spesso trascurato: il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. La mobilitazione nazionale è ormai alle porte, perché il via libera a questa proposta potrebbe compromettere anni di lavoro e stabilità nel mondo della scuola. È ora di fare sentire la nostra voce.

Dopo anni di silenzio normativo, una riforma annunciata come "epocale" dal Ministero dell'Istruzione e del Merito si abbatte sul personale ATA – amministrativo, tecnico e ausiliario – finora spesso dimenticato nelle principali politiche scolastiche. Tuttavia, ciò che doveva rappresentare un passo avanti verso l'efficienza e la meritocrazia rischia di trasformarsi in un duro colpo per