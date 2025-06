Assessore dimissionario perché ha preso atto dei problemi non risolti in un anno D' Amore l’ha fatto altri no

In un panorama politico sempre più complesso, le dimissioni dell'assessore Mariano D'Amore segnano un punto di svolta per la città di Aversa. Dopo un anno di promesse non mantenute e problemi irrisolti, l'atto di abbandono evidenzia le sfide e le tensioni di un contesto in evoluzione.

Il consigliere di minoranza Mauro Baldascino ha commentato l'attuale situazione politica nella città di Aversa e, soprattutto, le dimissioni da assessore del professore Mariano D'Amore: "In un mondo all'incontrario, come sta diventando Aversa, non se ne vanno gli sfiduciati e gli incompetenti. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - "Assessore dimissionario perché ha preso atto dei problemi non risolti in un anno. D'Amore l’ha fatto, altri no"

