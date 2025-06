Assegno di inclusione carta bloccata senza motivo | disabile diffida Postepay

L’assegno di inclusione rappresenta un importante sostegno per le persone in difficoltà, come il disabile di Perugia che si trova ora senza accesso ai fondi destinati a lui. Tuttavia, problemi tecnici o blocchi inaspettati, come una carta Postepay bloccata senza motivo, mettono a rischio questa assistenza fondamentale. È essenziale intervenire prontamente per garantire che chi ha diritto possa usufruire pienamente dei propri diritti e delle risorse destinate al suo sostegno.

La carta dell’assegno di inclusione non funziona più e un perugino disabile e inabile al lavoro non può usufruire dei soldi che l’Inps ha versato nella carta magnetica. L’Adi, che ha sostituito il reddito di cittadinanza, è una misura a sostegno delle persone bisognose, povere o invalide. È. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Assegno di inclusione, carta bloccata senza motivo: disabile diffida Postepay

