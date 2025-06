Assassin’s Creed Shadows è in arrivo il nuovo aggiornamento con la difficoltà Incubo ed una nuova storia

Preparati a riscoprire Assassin’s Creed Shadows con l’ultimo aggiornamento in arrivo il 25 giugno! Ubisoft ha annunciato novità che renderanno l’esperienza ancora più avvincente, tra cui il livello di difficoltà Incubo e una nuova trama. Questa patch promette di mettere alla prova anche i veterani, offrendo sfide mai viste prima. Sei pronto a immergerti in questo nuovo capitolo di avventura e suspense? La sfida ti aspetta—scopri cosa c’è di nuovo!

Ubisoft ha annunciato un importante aggiornamento gratuito per Assassin's Creed Shadows, previsto per mercoledì 25 giugno, che promette di riportare l'attenzione anche di chi ha già completato l'avventura di Naoe e Yasuke. Tra le novità più rilevanti spicca l'introduzione del livello di difficoltà Incubo, pensato per offrire una sfida estrema ai giocatori più esperti: nemici più aggressivi, risorse limitate e un sistema di combattimento ancora più punitivo saranno il cuore di questa nuova modalità. Oltre alla difficoltà potenziata, l'aggiornamento 1.0.6 includerà una nuova questline che espanderà la trama principale.

