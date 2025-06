Asp firmati contratti a tempo indeterminato per otto nuove unità di personale

L’Asp di Catania si conferma come un modello di crescita e stabilità, rafforzando il suo team con 8 nuove assunzioni a tempo indeterminato. Questi contratti rappresentano un passo deciso verso un servizio sanitario più efficiente e stabile, garantendo professionalità e continuità nel tempo. Con l’inserimento di figure come assistenti e altri professionisti, la struttura si prepara a offrire cure ancora più qualificate ai cittadini, consolidando il suo impegno per la salute pubblica.

L'Asp di Catania prosegue il percorso di rafforzamento del personale con la firma di contratti a tempo indeterminato per 8 nuove unità, completando così un ulteriore step del processo di stabilizzazione previsto dalla normativa vigente. Le figure professionali coinvolte comprendono: un assistente.

