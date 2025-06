Asd Calcio Ballila di Altopascio Appello per trovare una sede

L’ASD Calcio Balilla di Altopascio fa un appello: trovare una sede che possa ospitare la sua passione e i valori che da sempre la contraddistinguono. Questa società, tra le più antiche e prestigiose in Toscana, si distingue non solo per successi sportivi, ma soprattutto per l’inclusività e l’impegno sociale nel biliardino paralimpico. Un luogo che rifletta questa missione, preferibilmente ad Altopascio, dove i valori condivisi sono sostenuti dall’amministrazione.

Una casa. E' ciò che sta cercando l' ASD Calcio balilla di Altopascio, società storica della Toscana, una delle prime nate della disciplina e che poi ha avuto notevoli successi sotto il profilo non solo sportivo, ma soprattutto sociale. In primis nell' inclusività, nel biliardino paralimpico, con giocatori disabili e normodotati insieme. Una sede nella Piana, meglio se ad Altopascio, dove questi valori sono ben sostenuti dall'amministrazione comunale. Magari con il PNRR, l'obiettivo è realizzare un hub locale di riferimento per il settore, con grandi potenzialità per lo sport inclusivo. Il presidente della società altopascese Natale Tonini, accompagnato dal segretario Manuele Tintori e dal consigliere Federico Ficini Toscana Calcio Balilla, sono stati nei giorni scorsi in visita al Centro Federale della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla a Besozzo (Varese).

altopascio - calcio - sede - ballila

