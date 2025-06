Arte e capolavori della natura in mostra all’Orto Botanico

L’estate all’Orto Botanico di Urbino si trasforma in un suggestivo connubio tra arte e natura, dando vita a un’esposizione unica nel suo genere. Con l’apertura di “Strategie per evolvere. Piante insolite e scultura”, il verde si arricchisce di capolavori innovativi e sorprendenti, ospitando sculture di Giancarlo Lepore e collezioni private. Un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo dove la biodiversità incontra la creatività artistica. Ti aspettiamo per scoprire questa magica sinfonia di forme e colori.

L'estate dell'orto botanico urbinate, come di consueto, sia anima di arte. Si inaugura lunedì alle ore 11 la prima di una serie di tre mostre che popoleranno le aiuole e i marciapiedi dell'antico spazio verde nel cuore della città. L'esposizione, dal titolo Strategie per evolvere. Piante insolite e scultura all'Orto Botanico di Urbino unirà per la prima volta una serie di sculture del maestro Giancarlo Lepore a ben tre collezioni private di piante che "soggiorneranno" per una settimana tra le specie botaniche sempre presenti all'orto. "Si tratta – spiega il prefetto dell'Orto, prof Andrea Pompa – di tre nuclei: il primo è un gruppo di piante grasse, che si sono evolute in un luogo estremamente inospitale, dove l'acqua non c'è, con strategie fisiologiche incredibili che hanno dato loro una struttura esterna che a noi piace molto esteticamente, in cui il fusto è appunto grasso per contenere più acqua e fa la fotosintesi, mentre le foglie sono spine per non essere mangiate.

