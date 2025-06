arrivano i nonni vigile da settembre presidieranno gli attraversamenti pedonali vicino alle scuole

Arrivano i Nonni Vigile, un'iniziativa entusiasmante che da settembre vedrà i volontari pensionati affiancare la polizia municipale per garantire sicurezza e serenità agli studenti. Tre associazioni di volontariato collaboreranno nelle operazioni di sorveglianza agli attraversamenti pedonali vicino alle scuole, creando un sistema di tutela condiviso. Questo protocollo di intesa, chiamato "Nonni Vigile", rappresenta un passo importante verso una comunità più sicura e solidale.

