Arriva l’Olimpiade dei gatti il video della gara di tuffi realizzata con l’intelligenza artificiale è virale

L’ Olimpiade dei mici sta spopolando sui social. In un video – realizzato con l’intelligenza artificiale – una serie di gatti si tuffa dal trampolino, in quella che a tutti gli effetti sembra essere una piscina olimpionica, con tanto di rincorsa, salti e capriole. Il video è stato visto da milioni di persone, sia per la simpatia del contenuto sia per l’incredibile resa grafica. Il video è stato fatto dal blogger Pablo Prompt grazie a un nuovo modello di intelligenza artificiale cinese Hailuo 02. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it