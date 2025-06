Arrestata a Palermo dopo il furto in hotel | scavalca la recinzione e ruba sei bottiglie di vino

Una notte da ladruna a Palermo, dove una donna di 37 anni ha tentato di sfuggire alla cattura con un furto audace: scavalcando la recinzione dell’hotel e forzando la porta della cucina, ha portato via sei bottiglie di vino. La sua fuga è stata interrotta dall’intervento tempestivo della polizia, che l’ha arrestata all’istante. Un episodio che dimostra come anche i furti più audaci possano essere fermati sul nascere.

Una donna di 37 anni è stata arrestata per avere rubato alcune bottiglie di vino in un hotel a Palermo. Era riuscita ad entrare nei locali della cucina dell’albergo, scavalcando una recinzione sul parcheggio e poi forzando la porta posteriore della struttura ricettiva. A rendersi conto del furto è stato il portiere di notte che ha chiesto l’intervento della polizia. Gli agenti l’hanno bloccata. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Arrestata a Palermo dopo il furto in hotel: scavalca la recinzione e ruba sei bottiglie di vino

