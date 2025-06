Armi e droga in famiglia | in casa di madre e figlio un arsenale e cocaina video

Un blitz dei carabinieri a Roma Nord svela un inquietante arsenale e quasi un chilo di cocaina nascosti tra le mura di una famiglia. Madre e figlio, rispettivamente di 71 e 33 anni, finiscono in manette dopo un’indagine che ha lasciato tutti senza parole. Un evento che scuote la comunità e solleva domande sulla permeabilità di ambienti domestici al crimine. Scopriamo insieme i dettagli di questa drammatica scoperta.

Armi e droga in famiglia. Un arsenale e quasi un chilo di cocaina trovati in un appartamento di Roma Nord dai carabinieri. In manette madre e figlio, entrambi romani, di 71 e 33 anni. Cocaina nel cruscotto Nella notte, a seguito di un normale servizio di pattuglia, in via del Casale di San. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Armi e droga in famiglia: in casa di madre e figlio un arsenale e cocaina (video)

In questa notizia si parla di: cocaina - armi - droga - famiglia

