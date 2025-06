Armi e droga in famiglia | in casa di madre e figlio un arsenale e cocaina video

Una scoperta scioccante scuote Roma Nord: armi e quasi un chilo di cocaina trovati in un appartamento di madre e figlio, entrambi arrestati. Un arsenale e droga nascosti tra le mura domestiche, rivelano un inquietante legame tra famiglia e il mondo illecito. La vicenda mette in luce come il crimine possa nascondersi anche dietro le porte di una casa apparentemente normale, sollevando interrogativi sulla lotta alla criminalità domestica.

Armi e droga in famiglia. Un arsenale e quasi un chilo di cocaina trovati in un appartamento di Roma Nord dai carabinieri. In manette madre e figlio, entrambi romani, di 71 e 33 anni. Cocaina nel cruscotto Nella notte, a seguito di un normale servizio di pattuglia, in via del Casale di San. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Armi e droga in famiglia: in casa di madre e figlio un arsenale e cocaina (video)

