Arianna Mihajlovic sugli ultimi momenti con Sinisa | Voleva veder crescere i suoi figli

La scomparsa di Sinisa Mihajlovic ha lasciato un vuoto profondo nei cuori di chi lo ha amato, ma anche nelle parole di Arianna si percepisce il suo desiderio di vedere crescere i figli e vivere ancora quei momenti di pura felicità. Con coraggio e dolore, la moglie ricorda un amore sincero e la forza di un uomo che, nonostante la malattia, ha sempre lottato per la famiglia. È un ricordo che rimarrà vivo nei nostri cuori.

La scomparsa di Sinisa Mihajlovic ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi tifosi e, soprattutto, della sua famiglia. L’ex calciatore è stato un professionista e un marito impeccabile, come ha ricordato anche la moglie Arianna nel corso di un’intervista a Storie al bivio show. Nella puntata del programma di Monica Setta del 24 giugno, la compagna di Sinisa si è aperta senza filtri, parlando del loro amore e della malattia che lo ha portato via a soli 53 anni. Arianna Mihajlovic e il grande amore con Sinisa. Sono passati tre anni da quando Sinisa Mihajlovic, dopo un lungo calvario, si spense a causa di una leucemia molto aggressiva. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Arianna Mihajlovic sugli ultimi momenti con Sinisa: “Voleva veder crescere i suoi figli”

