Arianna Mihajlovic racconta l' addio a Sinisa | Non ho mai pianto davanti a lui Ecco l' ultima cosa che mi ha detto

Arianna Mihajlovic condivide un ricordo struggente dell’addio a Sinisa, svelando momenti di dolore e sincerità. La moglie del calciatore e allenatore rivela come, nel viaggio da Bologna a Roma, il silenzio fosse più eloquente di mille parole. Un racconto che tocca il cuore, ricordando l’amore e la perdita, e lasciandoci con la poesia di un addio che nessuno dimenticherà.

La moglie del calciatore e allenatore ospite di Storie al bivio show su Rai 2 ricorda: «Quando fu chiaro che era alla fine facemmo un viaggio tristissimo da Bologna a Roma. Lui taceva, mi disse solo: mi dispiace non vedere crescere i miei figli». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Arianna Mihajlovic racconta l'addio a Sinisa: «Non ho mai pianto davanti a lui. Ecco l'ultima cosa che mi ha detto»

