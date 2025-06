Arianna Mihajlovic le ultime parole di Sinisa in ospedale | Mi disse di guidare i figli poi mi lasciò la mano

Tre anni dopo la perdita di Sinisa Mihajlovic, Arianna Rapaccioni apre il suo cuore in un racconto intimo e commovente. Ricorda le ultime parole del marito in ospedale, un momento che ha segnato profondamente la sua vita: "Mi disse di guidare i figli, poi mi lasciò la mano". Ora, con maggiore consapevolezza, condivide il suo percorso di dolore, di rinascita e di speranza. Una testimonianza di forza e fragilità umana che tocca il cuore di tutti noi.

Sono passati tre anni dalla morte di Sinisa Mihajlovic, e solo adesso sua moglie, Arianna Rapaccioni, riesce a parlare di quel dolore in modo più consapevole. "Dopo la morte di Sinisa ho avuto una strana reazione. Ho usato i social fingendo una felicità inesistente. Il primo anno è stato.

Arianna Mihajlovic, moglie di Sinisa, ricorda con dolcezza il suo amato marito, scomparso quasi tre anni fa.

