Arianna Mihajlovic | Dopo la morte di Sinisa ho avuto una strana reazione il primo anno…

Dopo la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, Arianna Rapaccioni Mihajlovic ha condiviso un ricordo intenso: "Conobbi Sinisa in un ristorante romano al Gianicolo e fu un colpo di fulmine". La sua testimonianza rivela come l’amore e il dolore si intreccino a volte in modi sorprendenti, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di chi li ha conosciuti. La loro storia, fatta di passione e ricordi, continua a vivere oltre la perdita.

"Conobbi Sinisa in un ristorante romano al Gianicolo e fu un colpo di fulmine", ha raccontato Arianna Rapaccioni Mihajlovic.

