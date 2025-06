Aree ex Galbani Scavi avanti tutta per le palazzine

Le aree ex Galbani tornano a vivere: scavi intensi e lavori avanzati per le prime quattro palazzine segnano l’inizio di un importante progetto di riqualificazione. Con cantieri privati e opere di compensazione, si sta dando forma a un'area di oltre 84 mila metri quadrati, trasformando un passato industriale in un futuro vibrante. La fase inaugurale promette grandi cambiamenti: scopri come questa rigenerazione cambierà il volto del quartiere.

Recupero aree ex Galbani, scavi a tutto spiano per le prime quattro palazzine, mezzi all'opera nelle "viscere" di quelli che furono archivi e camminamenti sotterranei dello storico caseificio. Ma con i primi cantieri privati, primissimo lotto del colossale piano che interesserà oltre 84 mila metri quadrati d'area dismessa, partono ufficialmente anche opere connesse e compensazioni. Primo step, la costruzione di due nuove rotatorie in aree strategiche. "L'intervento edilizio in sè - così il vicesindaco Lino Ladini - al momento non ha un impatto particolarmente gravoso sul tessuto urbano. Se parliamo invece di viabilità, qualche problema non sarà evitabile".

