Arcobaleno d’Estate | su il sipario Il brindisi più bello è per la Toscana Una settimana di eventi ed emozioni

di Rossella Conte FIRENZE Si è aperta ieri sera, con un brindisi allo storico Caffè Le Giubbe Rosse in piazza della Repubblica, la XIII edizione di Arcobaleno d'Estate, il cartellone di eventi che segna ufficialmente l'inizio della stagione estiva in Toscana. Promossa dalla Regione insieme a La Nazione, con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana, Vetrina Toscana e con il coinvolgimento delle associazioni di categoria, l'iniziativa proseguirà fino al 24 giugno, portando musica, arte, spettacolo e tradizioni in borghi, città e località di tutta la regione. All'inaugurazione sono intervenuti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l'assessore all'economia e al turismo Leonardo Marras.