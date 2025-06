Arce gravissimo un 21enne preso a sprangate dopo una lite per difendere la ragazza

Una tranquilla mattinata di sabato si è trasformata in un incubo ad Arce, dove un giovane di 21 anni è stato brutalmente colpito con una spranga durante una lite scoppiata per difendere la sua ragazza. La violenza, sfociata in un’aggressione gravissima, ha scosso la comunità e sollevato molte domande sulla sicurezza pubblica. La scena si è svolta in Piazza Sant'Agostino, lasciando tutti sgomenti di fronte alla furia sfogata senza motivo apparente.

Sono gravissime le condizioni di un giovane di 21 anni, originario di Roccasecca, rimasto ferito in seguito a una violenta aggressione avvenuta sabato mattina, intorno alle 8.30, nella centralissima Piazza Sant'Agostino ad Arce. Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe scaturita da un apprezzamento ritenuto offensivo rivolto, nella serata di venerdì, alla fidanzata del ragazzo da parte di un coetaneo albanese residente ad Arce.

